Son Dakika Haberleri: Biga'da Karla Kaplı Köy Yolları Açılıyor

Biga'da Karla Kaplı Köy Yolları Açılıyor

9 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından kapanan köy yollarında İlçe Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Biga'da Karla Kaplı Köy Yolları Açılıyor, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından kapanan köy yollarında İlçe Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yağış nedeniyle kapanan 38 köy yolunu ulaşama açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Konu ile açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, "Biga'da kar yağışı halen etkisini sürdürüyor. Bu durumda Biga'mızın 38 köy yolları kapanmış durumda 15 köyün yollarını açıldı. Kar yağışı sebebiyle kapanan 38 köy yolumuz Biga Özel idare ekiplerimiz tarafından açılıyor. Rüzgarla beraber yağan kar sebebiyle yollarda oluşan torflar ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlarımızı kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkamamaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Tüm köy yolları ulaşıma açılacak. Fedakarca çalışan özel idare çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:53 Kaynak: İHA

Çanakkale, Kar, Biga, Güncel
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