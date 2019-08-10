Son Dakika Haberleri: Biga'da kavga: 1 ölü
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Biga'da kavga: 1 ölü

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Mustafa Önver (59), para meselesi yüzünden kavga ettiği İsmail Kırca'yı (51) tabancayla vurarak öldürdü.

Biga'da kavga: 1 ölü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Mustafa Önver (59), para meselesi yüzünden kavga ettiği İsmail Kırca'yı (51) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, Tahtakale Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Önver ile İsmail Kırca çay ocağı önünde iddiaya göre, para meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Önver yanındaki tabancayla İsmail Kırca'ya 3 el ateş etti. Kırca kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Kırca, Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kırca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mustafa Önver ise olayın ardından suç aleti tabancayla polise teslim oldu.


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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:16 Kaynak: DHA
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