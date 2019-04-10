Biga'da Kocagür İlkokulu Kermesi
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocagür İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
'nin Biga
ilçesinde Kocagür İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi.
Biga Belediyesi yeni kermes alanında Okul Müdürü
Sinan Danışman
kermesin bir gün açık kalacağını duyurdu. Danışman, " Kermesten elde edilen gelir ile okulumuzun ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca okulumuzun bahçesinde bulunan potalarımız yenilecek. Kermesimize emeği geçen herkese ve öğrencilerimize destek olmak için gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - ÇANAKKALE
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
Son Dakika! Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
Elektrik Faturaları Cep Yakıyor! Enerji Bedelinin İki Katı Kadar Ekstra Ücret Alınıyor
MHP'li Atlı'nın Başkanlığı Düşürülmüştü, Saadet Partisi Harekete Geçti: Başkanlığı Bize Verin