Biga'da Kütüphane Haftası Etkinliği

Biga ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Biga ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



"Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" temasıyla kutlanan hafta kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Biga Kütüphane Sorumlusu Ali Köse, Hükümet Konağı sergi salonunda kütüphanenin ziyaret edileceğini, öğrencilerin gruplar halinde kütüphaneye gelerek, buradaki bilgilerden faydalanabileceğini söyledi.



Teknoloji gelişse de hiçbir zaman kitapların önüne geçemeyeceğini belirten Köse, "Çocuklarımıza iyi ve kaliteli bir eğitimin verilmesinde, maddi imkanların verilmesi yanında milli ve manevi değerlere bağlılık önemlidir. Çocuklarımıza anne babaya sevgiyi, saygıyı, hürmeti öğretebilmeliyiz. Komşu hakkını, akrabaya bağlılığı, yolda kalmışa, yardıma muhtaca el uzatmayı, merhameti, canlıları sevmeyi, sosyal değerlerimizi ayakta tutacak değerlere kıymet vermeyi öğretmeliyiz." dedi.



Etkinlikte yıl içinde en çok kitap okuyan öğrencilere kitap hediye edildi. Resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.



Programa, İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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