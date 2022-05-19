Biga'da lise öğrencileri bilgi yarışmasında mücadele etti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Hızlı Koş Çabuk Bil" isimli bilgi yarışması düzenlendi.

Biga Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yarışmada konuşan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kemal Yasin Yılmaz, öğrencilerin ilçenin belli noktalarına kurulan 12 istasyonda sorulan soruları doğru cevaplayıp en hızlı sürede 2,5 kilometrelik parkuru bitirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yarışmanın, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu'nun, Hükümet Meydanı'nda öğrencilere kademeli olarak içinde soru bulunan üç zarftan birini seçtirmesi ile başladığını belirten Yılmaz, "Yarışma, Bigaspor'un halı saha tesislerinde kurulan yetenek istasyonu ile son buldu. Yarışırken eğlendiren 'Hızlı Koş Çabuk Bil' bilgi yarışmasını 15 dakika 20 saniye ile bitiren İÇDAŞ Fen Lisesi birinci olurken, Doğa Koleji ikinci, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi üçüncü sırada tamamladı." dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve Gençlik ve Spor Müdürü Celal Avcı tarafından verildi.???????