Son Dakika Haberleri: Biga'da motosiklet denetimleri
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Biga'da motosiklet denetimleri

1 saat önce

Biga'da İlçe Emniyet Müdürlüğünce motosiklet denetimleri gerçekleştiriliyor.

Biga'da motosiklet denetimleri, System.String[]

Biga'da İlçe Emniyet Müdürlüğünce motosiklet denetimleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler denetimlerde, tescilsiz olduğu belirlenen motosikletleri trafikten menederek yediemin depolarına götürüyor.

Trafik kazalarını ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, bir günde yaklaşık 100 motosikletin trafikten menedildiği öğrenildi.

Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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