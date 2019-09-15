Biga'da motosiklet denetimleri
1 saat önce
Biga'da İlçe Emniyet Müdürlüğünce motosiklet denetimleri gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Biga'da İlçe Emniyet Müdürlüğünce motosiklet denetimleri gerçekleştiriliyor.
Ekipler denetimlerde, tescilsiz olduğu belirlenen motosikletleri trafikten menederek yediemin depolarına götürüyor.
Trafik kazalarını ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, bir günde yaklaşık 100 motosikletin trafikten menedildiği öğrenildi.
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