Biga'da Motosikletler Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Can Kurt yönetimindeki 17 KJ 329 plakalı motosiklet, Kocabaş Çayı köprüsü yakınlarında Celal El Hammadi'nin kullandığı 17 ML 027 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüleri yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:40 Kaynak: AA
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