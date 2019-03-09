Son Dakika Haberleri: Biga'da Muhtar Adayları Bir Araya Geldi

Biga'da Muhtar Adayları Bir Araya Geldi

31 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın muhtar ve muhtar adayları bir araya geldi.

Biga'da Muhtar Adayları Bir Araya Geldi, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın muhtar ve muhtar adayları bir araya geldi.

Muhtarlar derneğinde düzenlenen toplantıya Gazikemal Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı Lütfiye Küçükbaşa, Çeltik köyü muhtarı ve muhtar adayı Ayşe Kurt, Çeşmealtı köyü muhtar adayı Sevilay Gündoğdu, Sakarya Mahallesi muhtar adayı Dilek Aydoğdu, Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı Türkan Ozgan, Hamdibey Mahalle muhtar adayları Gönül Etelik ve Çisem Özer katıldı.

Muhtarlar derneği başkanı Ayhan Ferah yaptığı konuşmada muhtar ve muhtar adayları ile tanışıp kaynaşmak amacı ile bir araya geldiklerini söyledi. Ferah, " Kazmalı, Yeniçiftlik, Akyaprak, Akpınar, Gemicikırı ve Gündoğdu köylerimizde kadın muhtar adaylarımız var. Her platformda kadınlarımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Bu seçim döneminde kadın muhtarlar adaylarımız çoğaldı. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, Güncel
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