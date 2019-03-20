Son Dakika Haberleri: Biga'da Öğrenciler Fidan Dikti

Biga'da Öğrenciler Fidan Dikti

2 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yılı ile Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Biga'da fidan dikimi gerçekleştirildi.

Biga'da Öğrenciler Fidan Dikti, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yılı ile Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Biga'da fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bozlar köyü kavşağında düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Biga İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Erikli, İlçe Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile öğrenciler katıldı.

Orman Haftası ile ilgili düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere belgeleri ve hediye çekleri verildi.

Biga Kaymakamı Can, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin hatırasına ülkenin birçok yerinde fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Can, ilçelerinde ise 420 bin zeytin, ıhlamur ve fıstıkçamı fidanının 3 bin 120 dekarlık alana dikeceklerini kaydetti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy ise il genelinde her yıl 20 bin dekarlık bozuk orman alanını verimli ormana dönüştürerek 2,5 milyon fidan dikildiğini belirterek, "Ormanlara en büyük tahribatı orman yangınları yapmaktadır. Çanakkale ilimiz, rüzgarları sebebiyle orman yangınlarına çok riskli konumdadır. Yılda ortalama kontrolden çıkmış 500 yangına müdahale etmekteyiz. Bu nedenle halkımızın bizlere vereceği en büyük destek rüzgarlı havalarda ateş yakmamak ve yaktırmamak olacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Çanakkale, Biga, Güncel
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