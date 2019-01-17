Son Dakika Haberleri: Biga'da Öğrencilere Giyim ve Kırtasiye Yardımı

Biga'da Öğrencilere Giyim ve Kırtasiye Yardımı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Tevfik Emin Başarır İlkokulu Okul Aile Birliği üyeleri Yolindi İlkokulunda öğrenim gören ilkokul öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Biga'da Öğrencilere Giyim ve Kırtasiye Yardımı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Tevfik Emin Başarır İlkokulu Okul Aile Birliği üyeleri Yolindi İlkokulunda öğrenim gören ilkokul öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Düzenlenen dağıtım programına Okul Müdürü Bayram Ali Dur, Okul Aile Birliği Başkanı Seher Temel ve üyeler katıldı. Okul Aile Birliği Başkanı Seher Temel, " İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır düsturu ile yola çıktık. Sosyal sorumluluk ve yardımlaşmayı görev addettik. Çocuklarımızın bu soğuk havalarda üşümeden sağlıklı bir eğitim öğretim görmeleri için elimizden geleni yapmaya karar verdik. Destekleme ve yardımlaşma kültürümüzün büyüyerek genişlemesine katkıda bulunup, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı bir nebze de olsa sevindirebildiysek ne mutlu bize. Bizi biz yapan bize değer katan ve kültürümüzün en önemli unsurlarından olan yardımlaşmak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak dünya üzerinde var olduğumuz günden beri genlerimizde yaşamakta ve toplumumuzu bir arada tutmaktadır" diye konuştu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:46 Kaynak: İHA

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