ÇANAKKALE - Biga'da ölen arkadaşları adına hatıra ormanı yaptılar - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde hayatını kaybeden Hamdi Mete Ertürk adına arkadaşları hatıra ormanı oluşturdu.

Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, ilçede ilk defa tescilli olarak hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Anne Ayşegül Ertürk ve baba Temel Ertürk'ün duygulu anlar yaşadığı dikim etkinliği dualar eşliğinde yapıldı.

Baba Temel Ertürk, AA muhabirin, oğullarının 75 gün önce hayatını kaybettiğini anlattı.

Hamdi Mete Ertürk'ün 8 yıl önce beyin ameliyat olduğunu dile getiren Ertürk, "Sağlıklıydı, futbol oynuyordu. Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği 3. sınıfa gidecekti. Ölümünden son iki gün baş ağrısı oldu. 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arkadaşları oğlumun adına hatıra ormanı kurmayı düşünmüşler. Benimle de paylaştılar. Biz de çok olumlu baktık. Bizi çok mutlu ettiler. Eşimin son ana kadar haberi yoktu. Ona da sürpriz oldu. Oğlum ormanı ve yeşili çok seviyordu. Oğlumun bundan sonra adı bu ormanda yaşayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Karabiga Orman İşletme Şefi Berk Bağırgan ise arkadaşlarının büyük bir duyarlılık gösterdiğini kendilerinin de buna destek verdiklerini belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü olarak hatıra ormanı için ayırdıkları yerler bulunduğunu ifade eden Bağırgan, "Bu yerlerde yapmış olduğumuz çalışmalarda şahısların Orman İşletme Müdürlüklerine başvuruları incelenip gerekli işlemler yapıldıktan sonra sahaya hangi tür fidan dikeceğimize karar veriyoruz. Biga Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Aksaz köyü mevkiine 2 hektarlık alana 3 bin 260 adet kızılçam fidanı Hamdi Mete Ertürk adına bugün burada dikildi." diye konuştu.