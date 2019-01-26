Son Dakika Haberleri: Biga'da Orköy'den Orman Köylüsüne İnek Desteği

Biga'da Orköy'den Orman Köylüsüne İnek Desteği

2 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman köylerinde uygulanan Orman ve Köy İlişkileri(ORKÖY) süt sığırcılığı projesi kapsamında orman köylüsüne verilecek 25 adet inek için kura çekimi yapıldı.

Biga'da Orköy'den Orman Köylüsüne İnek Desteği, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman köylerinde uygulanan Orman ve Köy İlişkileri(ORKÖY) süt sığırcılığı projesi kapsamında orman köylüsüne verilecek 25 adet inek için kura çekimi yapıldı.

Biga Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen kura çekimine Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Sava Orman İşletme Şefi Mehmet Çerçi ve köy muhtarları katıldı. Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, "ORKÖY süt sığırcılığı kredisi 25 aileye 2 şer adet kura yolu ile belirlenecek. 38 köy muhtarı arasından kura çekilerek belirlenecek kredi sahiplerine 24 bin liralık kredi verilecek olup bu kredinin yüzde 20'si hibedir. Kredi sahipleri 19 bin 200 lirayı 7 yılda faizsiz olarak geri ödeyeceklerdir. Üretime katkı sağlamak amacı ile yapılan bu çalışmada kontrollerimiz olacak ve köylerde ikamet eden gerçek ihtiyaç sahiplerine vermek istiyoruz. Holstein ırkı gebe düveler üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, Güncel
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