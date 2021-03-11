Biga'da orman köylülerine kredi desteği - Son Dakika

Biga'da orman köylülerine kredi desteği

11.03.2021 11:14
Biga'da orman köylülerine kredi desteği, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri(ORKÖY) Projesi kapsamında orman köylülerine hibe ve kredi desteğiyle verilecek olan süt sığırı ile traktör kura ile belirlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri(ORKÖY) Projesi kapsamında orman köylülerine hibe ve kredi desteğiyle verilecek olan süt sığırı ile traktör kura ile belirlendi.

Yukarı Demirci köyünde süt sığırcılığı ve Araba Alanı köyünde traktör için yapılan seçmelerde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü Ali Aslan, Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Sava ve Taşoluk Orman İşletme Şef Vekili Dr. Muhammet Akkaya, İşletme Bilgisayar İşletmeni Hüseyin Özel ve Köy Muhtarları hazır bulundu.

Daha önce Geyik kırı ve Hacı Hüseyin Yaylası köylerine süt sığırcılığı kredisi verdiklerini belirten Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüzce Geyik kırı köyüne 3, Hacı Hüseyin Yaylası köyüne 4, Yukarı Demirci köyünde 3 aileye olmak üzere toplam 10 aileye süt sığırcılığı kredisi verilmesi planlandı. Her ünite 2 inekten oluşuyor. Yani 10 aileye 20 inek için kredi verilecek. İneklerin gebe olması şart. Süt sığırcılığı kredisi için her aileye 30 bin lira verilecek. Verilecek olan kredinin yüzde 20' si hibe. Geri kalan yüzde 80' i ise 2 yıl ödemesiz, 5 yılda faizsiz olarak geri ödenecektir. 30 bin lira, 7 yılın sonunda 24 bin lira olarak geri ödenmiş olacaktır. Ayrıca, ORKÖY kredisi kapsamında Araba Alan köyünde bir aileye traktör kredisi verilecektir. 130 bin liranın yüzde 20' si 26 bin lira hibe. 2022 yılından başlayarak 7 yılda ödenecek. Taksitler her yıl için bir tane olmak üzere faizsiz olarak geriye yedi yılın sonunda 104 bin lira olarak gerçekleşecektir" dedi. - ÇANAKKALE

Biga'da orman köylülerine kredi desteği

Çanakkale, Otomobil, Traktör, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Biga'da orman köylülerine kredi desteği - Son Dakika Ekonomi


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