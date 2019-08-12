Biga'da orman yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana gelen yangın üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.

Bölgeye gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağladı!

Suriye'nin kuzeyinde halk, PKK/YPG'ye karşı ayaklandı! Gözaltılar var

Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, sınırda incelemede bulundu

Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi