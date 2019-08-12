Biga'da orman yangını
38 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:21 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana gelen yangın üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.
Bölgeye gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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