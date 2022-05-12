Biga'da yangın sezonu başladı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yangın sezonu Sarıkaya Orman İlk Müdahale ekibi merkezinde düzenlenen tatbikatla açıldı.

Tatbikata; Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Tuncay Işık, Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Orman İşletme Şefleri ve yangın işçileri katıldı. Tatbikatta yangın müdahale araçlarında bulunması gereken alet ve avadanlıklar ile yangın işçilerinin koruyucu donanımları kontrol edildi.

Tatbikatta konuşan Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, birinci derecede hassas bölge olan Biga'da, yangın sezonunun başladığını söyledi. Tunç, yaptığı açıklamada, geçen yıl 5 yangın ihbarını değerlendirdiklerini bildirdi. Mayıs 15 itibariyle yangın sezonuna hazır olduklarını ifade eden Tunç, "Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı bekleniyor. Tedbirlerimizi sıklaştırmamız gerekiyor. Sezon başlamadan 3 yangına müdahale edildi. Yangın ekibinde toplam 54 yangın işçisi, 14 orman muhafaza memuru ve 8 teknik eleman ile birlikte, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 yangın ilk müdahale aracı,1 dozer, 1 grayder, 1 kazıcı yükleyici kepçe ile 24 saat aralıksız hizmet vereceğiz" dedi. - ÇANAKKALE