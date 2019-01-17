Son Dakika Haberleri: Biga'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması

Biga'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Biga'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde 8 okulun öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 20 sorunun sorulduğu yarışmada, Biga İmam Hatip Ortaokulu ve Biga Ortaokulu berabere kaldı. Yedek sorularının ardından yine berabere kalan iki okulun öğrencileri birinci ilan edildi. Cumhuriyet Ortaokulu ikinci oldu. Dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Kaymakam Mustafa Can, "Bu yarışma ile öğrencilerimiz özellikle bilgi ve kültür soruları karşısında bildiklerini tecrübe ettiler. 18 okulumuz yarışmaya katılmıştı. 8 okulumuz finale kaldı. Güzel bir yarışma ortaya çıktı. Benim gönlümde bütün okullarımız birincidir. Bilgi ve kültür hem yaşayarak hem okuyarak öğreniliyor. Hayata en iyi şekilde hazırlanmak için bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap insanın geleceğe bakışını ve ufkunu genişletir. Hayata bakışını değiştirir" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Biga, Güncel
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