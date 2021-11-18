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Biga'da otomobilin minibüs ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Biga'da otomobilin minibüs ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

18.11.2021 10:04
Biga'da otomobilin minibüs ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Biga'ya giden A.Ç. yönetimindeki 17 ACR 39 plakalı otomobil, Karabiga'dan Biga yönüne giden E.B. idaresindeki 34 ZF 0538 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün sürücüsü E.B. yaralandı. Yaralı, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale, Otomobil, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biga'da otomobilin minibüs ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biga'da otomobilin minibüs ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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