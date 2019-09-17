Biga'da oya ve yemek yarışması

Çanakkale'nin Biga ilçesinde "El Emeği Göz Nuru" adlı oya yarışması ile "Mutfağın Patronları" yemek yarışması düzenlendi.

Biga Belediyesi Çınarlık Sosyal Tesisleri'nde yapılan yemek yarışmasında 31 kişi iki kategoride yarışırken, el işi oya yarışmasına katılan 9 kişi ise bir saat içinde en güzel oyayı hazırlamak için mücadele etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçenin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlediklerini ifade etti.

Erdoğan, Bigalı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Milli Mücadele'de Biga'mızın yeri çok önemli. Kemer'deki Parion Antik Kenti ve Granikos Savaş Alanı bölgemizde bulunuyor. İnşallah yarın yağlı güreşlerimizi de hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Yarışmalarda dereceye girenler, yarım, çeyrek ve gram altınla ödüllendirildi.