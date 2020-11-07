Biga'da sahte alkol 2 can aldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ev yapımı sahte alkol içtikleri ileri sürülen iki kişi hayatını kaybetti. Sahte alkol içen iki kişi sabah uyandıklarında gözlerinin görmediğini belirterek, alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki 2 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Biga ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Levent A. ve 51 yaşındaki A.E., iddiaya göre birlikte ev yapımı sahte alkol içti. Sabah uyandıklarında ikisi de gözlerinin görmediğini belirtip, alkol zehirlenmesi nedeniyle Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.E. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi görürken 4 Kasım günü yaşamını yitirdi. Aydın'daki bir hastaneye sevk edilen Levent A.'nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürdürüyor. - ÇANAKKALE