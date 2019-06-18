Biga'da saman yüklü traktör yandı
1 saat önce
Biga'nın Balıklıçeşme köyünde yangın çıkan saman yüklü traktör kullanılamaz hale geldi.
Biga
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:41 Kaynak: AA
'nın Balıklıçeşme
köyünde yangın çıkan saman yüklü traktör kullanılamaz hale geldi.
Cahit Aydın
, saman yüklü traktörünün ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını gördü.
Aydın, Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Traktörün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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