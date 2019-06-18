Son Dakika Haberleri: Biga'da saman yüklü traktör yandı
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Biga'da saman yüklü traktör yandı

1 saat önce

Biga'nın Balıklıçeşme köyünde yangın çıkan saman yüklü traktör kullanılamaz hale geldi.

Biga'da saman yüklü traktör yandı, System.String[]
Biga'nın Balıklıçeşme köyünde yangın çıkan saman yüklü traktör kullanılamaz hale geldi.
Cahit Aydın, saman yüklü traktörünün ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını gördü.
Aydın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Traktörün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:41 Kaynak: AA
Balıklıçeşme, Biga, Güncel
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