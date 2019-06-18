Biga'da saman yüklü traktör yandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saman yüklü bir traktör alev alarak yandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:49 Kaynak: İHA
'nin Biga
ilçesinde saman yüklü bir traktör alev alarak yandı.
Edinilen bilgiye göre, Cahit Aydın
'a ait olan traktöre, kendi tarlasından saman yükleyen Cahit Aydın ve işçiler, Geyikkırı- Karaağaç
köyü yolu üzerinde traktörün kasasında bulunan samanların bir anda alev aldığını görünce traktörü durdurarak itfaiye haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangını söndürdü. Orman ekipleri ve jandarma, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı. - ÇANAKKALE
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