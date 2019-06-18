Son Dakika Haberleri: Biga'da saman yüklü traktör yandı
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Biga'da saman yüklü traktör yandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saman yüklü bir traktör alev alarak yandı.

Biga'da saman yüklü traktör yandı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saman yüklü bir traktör alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Cahit Aydın'a ait olan traktöre, kendi tarlasından saman yükleyen Cahit Aydın ve işçiler, Geyikkırı- Karaağaç köyü yolu üzerinde traktörün kasasında bulunan samanların bir anda alev aldığını görünce traktörü durdurarak itfaiye haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangını söndürdü. Orman ekipleri ve jandarma, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:49 Kaynak: İHA
Biga, Yaşam
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