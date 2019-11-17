Son Dakika Haberleri: Biga'da samanlık yangını
Son Dakika Güncel Biga'da samanlık yangını - Son Dakika

Biga'da samanlık yangını

6 saat önce

Biga ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Biga'da samanlık yangını, System.String[]

Biga ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Emirorman köyünde İrfan Kocalar'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin üç saat süren yoğun çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Samanlıktaki 1500 balya samanın yandığı olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 01:43:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biga'da samanlık yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]