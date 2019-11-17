Biga'da samanlık yangını
6 saat önce
Biga ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:30 Kaynak: AA
Biga ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.
Emirorman köyünde İrfan Kocalar'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin üç saat süren yoğun çalışması sonucu alevler söndürüldü.
Samanlıktaki 1500 balya samanın yandığı olayın çıkış nedeni araştırılıyor.
Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı