Son Dakika Haberleri: Biga'da sazlık alan alev alev böyle yandı
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Biga'da sazlık alan alev alev böyle yandı

1 saat önce

Biga'da sazlık alan alev alev böyle yandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde sazlıkta çıkan yangında 1 hektar alan yanarak zarar gördü.

Biga'da sazlık alan alev alev böyle yandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde sazlıkta çıkan yangında 1 hektar alan yanarak zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gerlengeç köyü altında bulunan Kumkent sahil siteleri yanında henüz belirlenemeyen bir sebepleçıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Biga Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Biga Belediyesi arozöz ve orman işçisiyle müdahale edilen yangında 1 hektarlık sazlık alan yandı.

Biga'da sazlık alan alev alev böyle yandı

Çanakkale, Biga, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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