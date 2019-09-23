Son Dakika Haberleri: Biga'da sazlıkta çıkan yangın korkuttu
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Biga'da sazlıkta çıkan yangın korkuttu

15 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sazlıkta çıkan yangında 1 hektar alan yanarak zarar gördü.

Biga'da sazlıkta çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sazlıkta çıkan yangında 1 hektar alan yanarak zarar gördü.


Alınan bilgiye göre, Gerlengeç köyü altında bulunan Kumkent sahil siteleri yanında henüz belirlenemeyen bir sebepleçıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Biga Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Biga Belediyesi arozöz ve orman işçisiyle müdahale edilen yangında 1 hektarlık sazlık alan yandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, İtfaiye, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:01 Kaynak: İHA
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