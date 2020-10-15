Biga'da şehit polis ailelerine ziyaret - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve beraberindeki personel, Bigalı şehit polis ailelerini evlerinde ziyaret ederek, 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şehitleri' adlı kitabı kendilerine takdim etti.

Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve beraberindeki personel, şehit polis memuru Bilal Çavuş'un eşi Sevinç Çavuş ve şehit polis memuru Nezir Özmen'in eşi Aynur Özmen'i evlerinde ziyaret etti. Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, hiçbir maddi ve manevi payeyle ölçülmeyecek kadar şerefli olan şehitlik unvanıyla şereflenmiş teşkilat mensuplarının aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emniyet teşkilatının her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olacağını söyledi.