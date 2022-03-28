Biga'da şeker pancarı üretiminin canlandırılması hedefleniyor - Son Dakika

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga ilçesinde şeker pancarı üretiminin canlandırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Karadağ, Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, üreticilerin bir ürüne bağlı kalmalarını istemediklerini belirtti.

Üreticilerden, alternatif bazı ürünler de eklemelerini istediklerini anlatan Karadağ, "Üreticilerimiz 3-5 farklı ürünü dikebilsin. Arazilerini parsellesin ona göre bir ekiliş yapsın. Birinde sıkıntı olursa en azından diğerinden alacağı kazançlar birbirini tolere etsin. Bu anlamda Biga ilçemizde şeker pancarı ekilişi yapılmış ancak son zamanlarda bazı nedenlerden dolayı bu ekiliş ortadan kalkmış. Pancar ekilişini canlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan ise Biga bölgesinde önceki yıllarda şeker pancarı üretildiğini hatırlattı.

Biga'nın verimi yüksek, katma değeri oldukça yüksek sayılabilecek bir bölge olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla özlem gidermek adına fabrikamız adına hep birlikte buradayız. Bu bölgede pancar ekiminin yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını talep etmek üzere buradayız. Bu bölgede neden şeker pancarı üretilmeli, neden şeker pancar üretimine devam edilmeli sorularını cevaplandırmak için buradayız. Geçen yıl fabrikamızda 510 bin ton pancar işledik. 70 bin ton şeker ürettik. Ülkemize ciddi bir katma değer ürettik. Kendi yöre insanımızla çalışmak istiyoruz."