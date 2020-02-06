Biga'da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Biga'da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldi - Son Dakika

Biga'da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldi

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanları, Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı'nın davetiyle akşam yemeğinde buluştu.

Biga'da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldi, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanları, Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı'nın davetiyle akşam yemeğinde buluştu.


15 Şubat Cumartesi günü yapılacak Biga Kent Konseyi Genel kurulu öncesi, Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı'nın çağrısı ile Biga'daki 7 siyasi partinin başkanları bir araya geldi. Birlikte yönetim ve halkın yönetim süreçlerine katılması için var olan Kent Konseylerinde, Tüm Türkiye'de uygulanması istenilen birliktelik Biga'da gerçekleşti.


Toplantıda ilçe başkanları bu birlikteliğin örnek alınmasını ve Biga'da bunu başarmışken bütün ilçelerde ve illerde de bu dayanışmayı görmek istediklerini dile getirdiler. Şehrin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek üzere her üç ayda bir toplanma kararının alındığı toplantıdan çıkan kararda bir sonraki buluşmanın AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşmesine karar verildi.


Toplantıya katılan siyasi parti ilçe başkanları AK Parti'den Ahmet Şahin, CHP'den Osman Öztürk, MHP'den Salih Altınkaya, İyi Parti'den Mahmut Aydemir, Vatan Partisi'nden Hüseyin Çimen, Yeniden Refah Partisinden Enes Şahin ve Saadet Partisinden Başkanvekili Metin Yazan, Kent Konseyi başkanı Metin Tatlı'ya, Biga Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerine ve genel kurul üyelerine teşekkür ederek başarılarının devamını dilediler. - ÇANAKKALE

Kent Konseyi, Çanakkale, Biga, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi
Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:15:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Biga'da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]