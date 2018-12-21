Biga'da Sokak Defilesi

Biga'da, ünlü mankenlerin katıldığı sokak defilesi gerçekleştirildi.

Biga'da, ünlü mankenlerin katıldığı sokak defilesi gerçekleştirildi.



Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası, Kahveciler Odası, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Biga Ticaret Borsası iş birliği ile gerçekleştirilen Biga İndirimli Alışveriş Günleri etkinliğinde ünlü mankenler sahne aldı.



Çan Caddesi üzerinde kurulan dev stantta podyumda Şebnem Schaefer'in da yer aldığı mankenlerin yaptığı sokak defilesi büyük alkış topladı.



Biga'daki alış veriş mağazalarının ürünlerini giyen mankenler, Bigalılara Biga'da alış veriş yapmaları için teşvikte bulundu.

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