Son Dakika Haberleri: Biga'da Sporcu Öğrencilere Malzeme Desteği

Biga'da Sporcu Öğrencilere Malzeme Desteği

1 saat önce

Biga Kaymakamlığı tarafından ilçedeki 25 okulda öğrenim gören 450 öğrenciye spor malzemeleri törenle dağıtıldı.

Biga'da Sporcu Öğrencilere Malzeme Desteği, System.String[]
Biga Kaymakamlığı tarafından ilçedeki 25 okulda öğrenim gören 450 öğrenciye spor malzemeleri törenle dağıtıldı.


İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Biga Kaymakamı Mustafa Can, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Celal Avcı, Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Can, konuşmaların ardından sporculara malzemelerini teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA

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