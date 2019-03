Biga'da Sporculara Malzemesi Desteği

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı tarafından 25 okulda öğrenim gören 450 öğrenciye spor malzemeleri törenle dağıtıldı.

Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen törene Biga Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Celal Avcı, Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Biga Kaymakamı Mustafa Can, " 2019 yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve milli mücadele meşalesinin yakıldığı yılın yüzüncü yıl dönümü. 100. yıl etkinlikleri Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile tüm yurtta ilimizde ve ilçemizde de faaliyetle coşkulu bir şekilde kutlayacak. 19 Mayıs 1919'dan 19 Mayıs 2019'a kadar geçen bu yüz yıllık süreyi en güzel şekilde kutlayacağız. İlçemizde spor kulüplerinde görev alan öğrencilerimize spor malzemesi dağıtıyoruz. Çocuklarımızın sporla ilgilenmesi adına elimizden gelen yapmaya gayret ediyoruz. Sporcularımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Can, sporculara malzemelerini teslim etti. - ÇANAKKALE

