Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü öncülüğünde Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü, KOM, Özel Harekat, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Narkotik ekiplerinin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Denetimlerde daha önce defalarca üzerlerinde ve evlerinde uyuşturucuyla yakalanan, silah ele geçirilen, uyuşturucu ticareti yapan ve birçok suç kaydının yanında aranması olan 9 şüpheli evlerinde yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Emniyet Müdürlüğü, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:44 Kaynak: DHA
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