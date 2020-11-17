Biga'da sürü sahiplerine 15 damızlık koç dağıtıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının "Koyun ve Keçide Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında Biga'da sürü sahiplerine 15 adet damızlık koç dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga Canlı Hayvan Borsası'nda düzenlenen törende, küçükbaş hayvancılığı geliştirme, yaygınlaştırma projesi kapsamında Karacabey'den getirilen merinos koçların dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin hedefinin saf ırk olan koçları yerinde ve zamanında büyütmek olduğunu anlatan Karadağ, şöyle konuştu:

"Bu nedenle her yıl 60-70 civarı koç dağıtıyoruz. Bu sene de 78 tane il genelinde dağıtacağız ve bu 78 tanenin içerisinde 15 tanesi Biga ilçemizdeki işletmelerimize gidecek. Tanesi 6-7 bin lira değerinde olan koçları Karacabey Tigem'den 2 bin 500 liraya temin ettik. Bunun bin 900 lirasını bakanlık olarak biz veriyoruz. 620 lira civarındaki kısmını da yine üreticimizden alıyoruz. Yani yüzde 75 devlet katkılı olan bu hayvanlar hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, AK Parti ilçe başkanı Hasan Sepici, oda başkanları ile sürü sahipleri katıldı.