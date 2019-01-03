Son Dakika Haberleri: Biga'da Süt Kamyonu Devrildi

Biga'da Süt Kamyonu Devrildi

48 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yağıştan dolayı kontrolden çıkan süt kamyonu devrildi.

Biga'da Süt Kamyonu Devrildi, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yağıştan dolayı kontrolden çıkan süt kamyonu devrildi.

Kaza, Biga ilçesinde meydana geldi. Biga'dan Çanakkale istikametine giden 17 TL 328 plakalı süt tankeri yağıştan dolayı kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki tarlalığa devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Şenol Mutluyu sıkışmış araçtan çıkarttılar. Sağlık ekipleri yaralı şoför Şenol Mutlu'yu Biga Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tankerden yola dökülen süt, yolu adeta beyaza bürüdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa
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