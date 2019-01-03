Son Dakika Haberleri: Biga'da Süt Kamyonu Devrildi

Biga'da Süt Kamyonu Devrildi

1 saat önce

Biga'da süt kamyonu devrildiÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan süt kamyonu devrildi.

Biga'da süt kamyonu devrildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan süt kamyonu devrildi.
Kaza, Çanakkale-Biga karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol Mutlu(40)idaresindeki 17 TL 328 plakalı süt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Şenol Mutlu'yu sıkışmış araçtan çıkarttı. Sağlık ekipleri yaralı şoför Mutlu'yu Biga Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tankerden yola dökülen süt, yolu adeta beyaza bürüdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

Yerel
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