Biga'da Süt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı
2 saat önce
Biga'da kontrolden çıkan süt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Biga
'da kontrolden çıkan süt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir
'in Gönen
ilçesinden Çanakkale
'nin Biga ilçesinin Hacı Hüseyin Yaylası köyüne süt almaya giden Şenol Mutlu
(40) idaresindeki 17 TL 328 plakalı süt yüklü tanker, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, araçta sıkışan Mutlu yaralandı. Biga Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: AA
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