Son Dakika Haberleri: Biga'da Süt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı

Biga'da Süt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı

2 saat önce

Biga'da kontrolden çıkan süt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Biga'da Süt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Biga'da kontrolden çıkan süt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinden Çanakkale'nin Biga ilçesinin Hacı Hüseyin Yaylası köyüne süt almaya giden Şenol Mutlu (40) idaresindeki 17 TL 328 plakalı süt yüklü tanker, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, araçta sıkışan Mutlu yaralandı. Biga Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Biga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Krizi Fırsata Çevirmek İsteyen Köylü Kadınlar, Bez Çanta Üretmeye Başladı İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak

İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:36:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biga'da Süt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]