Son Dakika Haberleri: Biga'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı
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Biga'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

7 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Biga'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan 81 sikke ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Biga ilçesinde bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, 81 sikke, 143 farklı boyutlarda metal obje, üzerinde Osmanlıca ibareler olan yüzük, 5 santimetre uzunluğunda yumurta formlu kiremit parça, 6 çivi, cımbız görünümlü metal obje ile 1 metal arama dedektörü, 26 harita ve işaretler bulunan not kağıtları ele geçirildi. Operasyonda ev sahibi E.T. gözaltına alındı.


Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:13 Kaynak: DHA
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