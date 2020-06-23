Biga'da tarım arazileri şiddetli dolu nedeniyle zarar gördü - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Bozlar, Sığırcık ve Kanibey köylerinde, tarım arazileri şiddetli dolu nedeniyle zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, zarar oluşan arazilerde hasar tespiti başlattıklarını bildirdi.

Kuvvetli dolu yağışının bölgedeki çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Atmaca, şunları kaydetti:

"Bozlar köyünde 2 bin dönüm domates, 450 dönüm karpuz, 400 dönüm buğday, 86 dönüm Trabzon hurması 138 dönüm kivi, 30 dönüm erik zarar gördü. Sığırcık köyünde 300 dönüm domates, 2 bin dönüm hububat, Kanibey köyünde 300 dönüm buğday, 35 dönüm domates, 15 dönüm erik, 111 dönüm de elma zarar gördü."