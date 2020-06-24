Biga'da tarım arazileri şiddetli dolu nedeniyle zarar gördü - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.



Biga'ya bağlı Bozlar, Sığırcık ve Kanibey köylerinde, tarım arazileri şiddetli dolu nedeniyle; karpuz, buğday, Trabzon hurması, kivi, erik ve domates gibi ürünler zarar gördü. Yağışın ardından Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, kuvvetli dolu yağışının bölgedeki çiftçileri olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Bozlar köyünde 2000 dönüm domates, 450 dönüm karpuz,400 dönüm buğday, 86 dönüm Trabzon hurması 138 dönüm kivi, 30 dönüm erik zarar gördü. Sığırcık köyünde 300 dönüm domates, 2000 dönüm hububat, Kanibey köyünde 300 dönüm buğday, 35 dönüm domates, 15 dönüm erik, 111 dönüm de elma zarar gördü" dedi. - ÇANAKKALE