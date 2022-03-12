Biga'da tasarlanan mobil yangın tespit araçları teslim edildi - Son Dakika
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Biga'da tasarlanan mobil yangın tespit araçları teslim edildi

12.03.2022 11:32
Biga'da tasarlanan mobil yangın tespit araçları teslim edildi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne 3 mobil yangın tespit aracının teslimi yapıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne 3 mobil yangın tespit aracının teslimi yapıldı.

İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin tasarladığı 3 adet mobil yangın tespit aracı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne törenle teslim edildi.

Okul müdürü Hayri Ulutaş, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl yangın sezonu öncesi Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilen ilk aracın yangın sezonu boyunca 3 önemli yangını erken tespit ettiğini söyledi.

Bu yangınların büyümeden söndürüldüğünü anlatan Ulutaş, "Bunun ardından 2022 yılında istenilen 3 adet mobil yangın tespit aracını İl Orman Bölge Müdürlüğüne teslimini yapıyoruz. Mobil yangın tespit aracı istenilen bölgeye konumlandırılıp güneş enerjisi sistemi ile 24 saat 20 kilometre çapındaki alanda orman yangınları ile ilgili tarama yapabiliyor. Her türlü iklim koşullarına dayanıklı olan mobil yangın tespit aracı sezon boyunca görüntüleri kaydedip istenildiği an görüntülere ulaşma imkanı sağlıyor." dedi.???????

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Tuncay Işık, İÇDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Hüsnü Agah Ayhan, İÇDAŞ Halkla İlişkiler Sorumlusu Şerif Mutlu, İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

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Anadolu Lisesi, okul müdürü, Çanakkale, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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