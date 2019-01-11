Biga'da Taşkın Tehlikesi
30 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından yağmurla birlikte eriyen kar, taşkın tehlikesi oluşturdu.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından yağmurla birlikte eriyen kar, taşkın tehlikesi oluşturdu.
Biga'da karların erimesiyle son iki gündür yağan yağmurun sonrasında Kocabaş
Çayı taşma seviyesine geldi. Otopark olarak kullanılan çay yatağına Biga Belediyesi zabıta ekipleri tarafından girişler kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden çay otoparkında bulunan araçların çekilmesi için uyarılarda bulunuluyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık
, "Kar
yağışı ve ardından bölgemizdeki yağışların etkisiyle Kocabaş Çayı taşkın seviyesine ulaştı. Ekiplerimiz Kocabaş Çayı kıyısındaki açık otoparkta önlemlerini aldılar. Otoparkın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Emniyet yetkilileri ile birlikte araç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Araçların kaldırılması için gerekli anons ve uyarıları yaptık. Ancak hala araçlar var. Maddi hasar yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın araçlarını çekmeleri gerekiyor" dedi.
Öte yandan, eriyen karlarla birlikte çay seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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