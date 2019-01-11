Son Dakika Haberleri: Biga'da Taşkın Tehlikesi

Biga'da Taşkın Tehlikesi

30 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından yağmurla birlikte eriyen kar, taşkın tehlikesi oluşturdu.

Biga'da Taşkın Tehlikesi, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından yağmurla birlikte eriyen kar, taşkın tehlikesi oluşturdu.

Biga'da karların erimesiyle son iki gündür yağan yağmurun sonrasında Kocabaş Çayı taşma seviyesine geldi. Otopark olarak kullanılan çay yatağına Biga Belediyesi zabıta ekipleri tarafından girişler kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden çay otoparkında bulunan araçların çekilmesi için uyarılarda bulunuluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Kar yağışı ve ardından bölgemizdeki yağışların etkisiyle Kocabaş Çayı taşkın seviyesine ulaştı. Ekiplerimiz Kocabaş Çayı kıyısındaki açık otoparkta önlemlerini aldılar. Otoparkın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Emniyet yetkilileri ile birlikte araç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Araçların kaldırılması için gerekli anons ve uyarıları yaptık. Ancak hala araçlar var. Maddi hasar yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın araçlarını çekmeleri gerekiyor" dedi.

Öte yandan, eriyen karlarla birlikte çay seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

Kocabaş, Kar, Çanakkale, Biga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı

Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba 5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:53:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biga'da Taşkın Tehlikesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]