Biga'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bu ilçede ve Gönen'de iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 44 mermi, 10 kişiye ait 13 suça ilişkin senet, 3 tapu fotokopisi ile 58 boş senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Biga Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.