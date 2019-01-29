Son Dakika Haberleri: Biga'da Tır'lar Çarpıştı: 1 Ölü

Biga'da Tır'lar Çarpıştı: 1 Ölü

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, aynı firmaya ait TIR'a arkadan çarpan TIR sürücüsü M.G., yaşamını yitirdi.

Biga'da Tır'lar Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, aynı firmaya ait TIR'a arkadan çarpan TIR sürücüsü M.G., yaşamını yitirdi. 

Kaza, sabah saatlerinde, Biga'ya bağlı Güvemalan köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı firmaya ait 2 TIR, Bandırma- Çanakkale yönünde giderken, 34 YC 225 plakalı TIR'ın sürücüsü Y.E., önüne aniden koyun sürüsü çıkınca frene basarak, durdu. Bu sırada arkadan gelen 34 GJK 55 plakalı TIR'ın sürücüsü M.G. ise duramayıp, Y.E.'nin aracına çarptı. Kazada TIR'ın içinde sıkışan M.G., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin araçtan çıkardığı M.G.'nin cansız bedeni,  Biga Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:02 Kaynak: DHA

Çanakkale, Biga, Güncel
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