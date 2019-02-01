Biga'da TOKİ Konutlarının Anahtar Teslim Töreni
45 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Biga ilçesinde 6 yıl önce inşa edilen ve çeşitli nedenlerle boşalan 14 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Biga
ilçesinde 6 yıl önce inşa edilen ve çeşitli nedenlerle boşalan 14 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
Törende konuşan Biga Kaymakamı Mustafa Can, 180 konuttan oluşan 1+1 ve 140 konuttan oluşan 2+1 dairelerden bazılarının çeşitli nedenle boşaldığını söyledi.
Bu 14 konut için kura çekiminin iki hafta önce noter huzurunda yapıldığını hatırlatan Can, "Hak sahipliği kazanan tüm ailelerimize daireleri hayırlı uğurlu olsun. İnşallah huzurlu bir hayat yaşarlar. Devletimizin sosyal sorumluluk ilkesi gereği muhtaç ailelerimize bizler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak hükümetimizin bizlere göndermiş olduğu tüm imkanları vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret ediyoruz." dedi. Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki konutlar için hak sahiplerine anahtarlarının verilmesiyle sona eren törene, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin
, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin ve vakfın mütevelli heyeti katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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