Biga'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
2 saat önce
Biga'nın Kaldırımbaşı köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Biga'nın Kaldırımbaşı köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale'den Biga'ya giden Ömer Topal (23) yönetimindeki 59 AG 476 plakalı motosiklet, Kaldırımbaşı köyü yakınlarında, Teoman Ubay'ın kullandığı 17 AAS 370 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan her iki sürücü ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA
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