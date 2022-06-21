Biga'da trafik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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Biga'da trafik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu

21.06.2022 23:38
Biga'da trafik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eybekli köyü yakınlarında meydana gelen kazada ölen kişinin kimliği belli oldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eybekli köyü yakınlarında meydana gelen kazada ölen kişinin kimliği belli oldu.

Çan ilçesinden Biga ilçesine gitmekte olan Erdi K. yönetimindeki 06 AU 4187 plakalı otomobil, Çan-Biga karayolu Eybekli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak karşı şeride geçmiş, kazada 1 kişi ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Biga Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere karşı hayatını kaybeden kişinin Bayramiç Meslek Yüksek okulu 1. Sınıf öğrencisi Seher Işık (21) olduğu belirlendi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biga'da trafik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biga'da trafik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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