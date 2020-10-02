Biga'da üç köyde genç çiftçi projesi uygulandı - Son Dakika

Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 3 farklı köyde Genç Çiftçi Projesi hayata geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 2018'de başladığını söyledi.

Proje kapsamında Yeniçiftlik köyünden büyükbaş hayvan alan Kübra Çalışkan'ın 5 büyükbaş hayvanının doğurarak 4'ü erkek 1'i dişi olmak üzere 5 buzağısı olduğunu belirten Atmaca, "Şu an için hayvanlarından aylık yaklaşık 3 ton süt almakta. Elde ettiği gelirden çok memnun. Yine, 2018 Yılında 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında Eskibalıklı köyünden Sibel Topçu'ya Bakanlığımızdan 30 bin lira hibe almasına karşılık 19 dönümlük araziye bin 700 adet bahçe bodur zeytin fidanı diktik. Arazinin çevresini kapattık, sulama, gübreleme sistemi ekipmanlarını aldık." dedi.

Fevzi Atmaca, fidanların şu anda 18 aylık olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2 yıl sonra olumsuz bir durum olmaz ise yıllık 100 bin liralık gelir beklentimiz var. Son olarak, 2018 Yılında 'Genç Çiftçi Projesi' projesi kapsamında Sarıcaköy'den Merve Emir'e küçükbaş hayvan hibe edilerek 32 koyun 2 koç ile üretime başladı. 33 kuzusu oldu ve yıl sonuna kadar 80 kuzu yani 70 bin lira gelir beklentimiz var, çok memnunuz."