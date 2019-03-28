Biga'da 'Ustalar Çıraklarla Buluşuyor' Projesi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı öğrencilerine Mossi Kuaför Nazan Bayrak ve ekibi tarafından eğitim verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı öğrencilerine Mossi Kuaför Nazan Bayrak ve ekibi tarafından eğitim verildi.



Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı öğrencilerine Mossi Kuaför Nazan Bayrak ve ekibi tarafından eğitim verildi. Öğrencilere profesyonel saç tasarımı ve makyaj üzerine 5 saatlik eğitim veren Bayrak mesleğin inceliklerini, zorluklarını, deneyim ve birikimlerini geleceğin saç ve makyaj tasarımcılarını aktardı.



Okul Müdürü Meryem Canakay yaptığı açıklamada, Okulun Çocuk Gelişimi Eğitimi, Yiyecek- İçecek Hizmetleri, Grafik Fotoğrafçılık ve Güzellik-Saç Bakım Hizmetleri bölümlerinin olduğu, bu bölümlerden yetişen öğrencilerin 'İş yeri açma belgesi' ile mezun olduklarını, öğrencilerin eğitimleri için tüm fırsatların değerlendirildiğini dile getirerek, 'Ustalar Çıraklarla Buluşuyor' projesinde tüm ekibi ile katkıda bulunan Nazan Bayrak ve ekibine işbirliği için teşekkür etti. - ÇANAKKALE

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