Biga'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Biga'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Biga'da uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Biga'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Biga'da uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde düzenlenen operasyonda 9 kök kenevir bitkisi ve 450 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla şüpheliler A.Ç, E.Z, S.K, U.K, Ö.M, S.E, İ.B, M.K ve T.Ç gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari durumdaki H.K'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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