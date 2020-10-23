Biga'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çanakkale- Bandırma kara yolunda şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Ekipler, durdurdukları araçta yaptıkları aramalarda 10 gram esrar ile içime hazır uyuşturucu buldu.

Şüpheliler B.Ö ve İ.A. gözaltına alındı.

B.Ö'nün evinde yapılan aramalarda ise 200 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve içime hazır uyuşturucu ele geçirildi.