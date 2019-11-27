Son Dakika Haberleri: Biga'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Biga'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Balık Pazarı Yeni Yol Caddesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi ise gözaltına alındı.


Polis, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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